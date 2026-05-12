A Brugherio, un uomo di 81 anni è stato morso da un bulldog. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando l’anziano si trovava in strada. Il cane ha aggredito prima alle gambe, poi, una volta che l’uomo è caduto, anche alle braccia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato l’anziano in ospedale per le ferite riportate.

Brugherio (Monza e Brianza) – Un anziano azzannato da un bulldog. Prima alle gambe, poi quando era stramazzato al suolo anche alle braccia. Ieri alle 13.45, una pattuglia della polizia locale di Brugherio è stata inviata nella zona ovest del paese, in quanto una persona era stata morsicata da un cane. Giunti sul posto si è ricostruito che un uomo di 81 anni residente a Milano era entrato a trovare un amico nel suo giardino e qui era stato aggredito e morso dal suo bulldog inglese che circolava liberamente. Il cane aveva aveva prima attaccato l’uomo alle gambe. L’anziano è caduto a terra ed è stato poi morso anche alle braccia. L'81enne è stato portato in codice giallo al policlinico di Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, bulldog attacca un anziano: 81enne ferito alle gambe e alle braccia

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