Sparatoria a Catania | 28enne ferito alle gambe a San Giorgio

Nella notte a Catania, un uomo di 28 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella zona di San Giorgio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al soccorso e al trasporto del ferito in ospedale. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato nella notte. Momenti di tensione nella notte a Catania, dove un uomo di 28 anni è stato ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato intorno all’una in via Dei Calici, nel quartiere di San Giorgio, nei pressi dell’abitazione della vittima. Intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia, che hanno immediatamente avviato i primi accertamenti. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Librino. Indagini in corso. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sparatoria a Catania: 28enne ferito alle gambe a San Giorgio Sparatoria in via Concordia a Catania: 27enne ferito alla coscia, la squadra mobile indaga Notizie correlate Sparatoria al campo nomadi di Zola Predosa (Bologna): giovane ferito alle gambeZola Predosa (Bologna), 23 febbraio 2026 – Una lite o un regolamento di conti, degenerato in una sparatoria. Napoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpiNapoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpi.