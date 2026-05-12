Brindisi | giovani al Cillarese per rigenerare il parco con Play 2026

A Brindisi, venti giovani sono stati scelti per partecipare a un progetto di rigenerazione del parco Cillarese, nell’ambito dell’iniziativa Play 2026. L’obiettivo è realizzare nuove strutture e spazi per migliorare le aree verdi e le attività all’aperto. La presenza dei partecipanti si inserisce in un intervento volto a rinnovare e valorizzare il parco, coinvolgendo direttamente i giovani nella fase di progettazione e realizzazione.

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