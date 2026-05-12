Brindisi | giovani al Cillarese per rigenerare il parco con Play 2026
A Brindisi, venti giovani sono stati scelti per partecipare a un progetto di rigenerazione del parco Cillarese, nell’ambito dell’iniziativa Play 2026. L’obiettivo è realizzare nuove strutture e spazi per migliorare le aree verdi e le attività all’aperto. La presenza dei partecipanti si inserisce in un intervento volto a rinnovare e valorizzare il parco, coinvolgendo direttamente i giovani nella fase di progettazione e realizzazione.
? Punti chiave Chi sono i 20 giovani selezionati per trasformare il parco?. Come cambierà il volto del Cillarese con le nuove strutture?. Cosa riceveranno i partecipanti che lavoreranno al progetto?. Come verrà gestito il parco dopo la fine dei lavori?.? In Breve Scadenza domande online su brindisiper.it entro le ore 12 di martedì 26 maggio.. 20 partecipanti divisi tra creativi nazionali e giovani residenti nelle province limitrofe.. Tre sessioni di lavoro tra giugno, settembre e ottobre guidate dallo studio Grriz.. Indennità di 200 euro e vitto presso l'Ostello della Gioventù per i candidati.. Il Comune di Brindisi ha lanciato l’avviso pubblico per le Residenze Play Brindisi 2026, un progetto che punta a trasformare il Parco del Cillarese in un laboratorio vivente di rigenerazione urbana e sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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