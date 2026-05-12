A Brindisi, è stato segnalato un allarme bomba presso la Camera di Commercio. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per verificare la minaccia. Un uomo si è presentato spontaneamente alle autorità e ha ammesso di aver posizionato un ordigno. La polizia sta ascoltando l’individuo come parte delle indagini in corso. La situazione rimane sotto controllo mentre si attende il risultato delle verifiche.

Allarme bomba alla Camera di Commercio di Brindisi. Al lavoro gli artificieri. E c'è un uomo che viene ascoltato dagli inquirenti. Secondo quanto ricostruito al momento l'allarme sarebbe stato dato da un uomo, che avrebbe ammesso di aver piazzato un ordigno, in una chat interna (probabilmente di dipendenti). L'uomo è negli uffici del comando provinciale dei carabinieri dove viene ascoltato dalle forze dell'ordine per capire cosa sia successo. Sul posto carabinieri e polizia. Tutti i dipendenti, sono stati fatti scendere per strada, in via Bastioni Carlo V. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Brindisi, allarme bomba alla Camera di commercio. L'autodenuncia: «Ho piazzato un ordigno»

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