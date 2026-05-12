Allarme bomba nella Camera di Commercio su chat whatsapp | un uomo portato in caserma
Questa mattina, nella sede della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, è stato segnalato un allarme bomba tramite un messaggio su una chat di WhatsApp. La comunicazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno evacuato l’edificio e avviato le verifiche. Un uomo è stato portato in caserma per essere ascoltato. La situazione è stata gestita senza che si registrassero danni o feriti.
BRINDISI - Allarme bomba scattato questa mattina, martedì 12 maggio, nella Camera di Commercio Brindisi-Taranto di via Bastioni Carlo V. Proprio questa arteria, dove ha sede l'ente che si occupa della promozione e del supporto delle imprese brindisine, è stata chiusa al traffico per consentire le.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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