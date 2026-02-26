Bankitalia | Attenzione alle truffe online con l’uso illecito di nome e immagine del governatore Panetta

Allarme della Banca d’Italia sulla diffusione in rete di immagini, video e articoli falsi che utilizzano indebitamente il nome e l’immagine del Governatore Fabio Panetta. Presentandolo, “in modo del tutto artefatto”, fa sapere via Nazionale, come partecipante a note trasmissioni televisive o ad altri contesti mediatici, talvolta associati alla promozione di piattaforme di investimento e verosimilmente finalizzati a truffe. Contenuti realizzati anche usando l’intelligenza artificiale (deepfake). Nessuno di questi contenuti, avvertono da via Nazionale, corrisponde alla realtà. La Banca d’Italia ha già presentato denuncia all’Autorità giudiziaria per tutelare il pubblico da possibili inganni e salvaguardare le proprie ragioni e l’immagine del Governatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

