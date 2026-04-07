Mettere le mani in pasta | nasce il laboratorio di cucina gratuito ' Officina contadina'

Mettere le mani in pasta, scoprire le tradizioni gastronomiche locali e avvicinarsi concretamente al mondo dell'agroalimentare. Nasce ‘Officina Contadina’, il nuovo laboratorio di cucina gratuito rivolto a giovani tra i 15 e i 20 anni. "Con 'Officina Contadina' vogliamo offrire ai ragazzi un'esperienza concreta, capace di unire formazione, tradizione e scoperta del territorio - sottolinea l'assessore alle Politiche Giovanili, Chiara Scaramagli -. È un progetto che valorizza le eccellenze locali e allo stesso tempo rende i giovani protagonisti attivi, mettendoli alla prova con attività pratiche e stimolanti. Collaborazioni come quella con Coldiretti rappresentano un valore aggiunto importante, perché permettono di costruire percorsi educativi autentici e fortemente radicati nella nostra comunità". 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Con le mani nella pasta: "Panificare è un’arte fatta di passione e tradizione familiare"Per chi impasta il pane quando la città dorme "la notte è un altro mondo, un altro giorno".

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Temi più discussi: Dopo undici anni il Midtjylland torna a mettere le mani sul trofeo; Inter, torna Lautaro e si rivede la luce: travolge la Roma 5-2 e mette le mani sullo scudetto; Presentato a Pomarance il progetto Enduro Zero Emissioni; La stagione Rivolta di The Division 2 lancia i Twitch Drop.

Piccoli chef crescono: ecco i libri per insegnare ai bambini a mettere le mani in pasta«Non giocare con il cibo», si diceva un tempo ai bambini. Un consiglio che oggi suona superato: da quando la cucina è diventata un terreno di esplorazione culturale, educativa e persino identitaria, i ... repubblica.it

Ciarambino (M5S): Obiettivo di De Luca è mettere le mani sulla sanità campanaPer la consigliera pentastellata il presidente Vincenzo De Luca vuole essere nominato commissario ad acta in Sanità al posto di Polimeni. In quest'ottica la dichiarazione per il Si al Referendum del 4 ... quotidianosanita.it

Nathan che cerca di mettere tutti i pezzi a posto per tornare sotto lo stesso tetto con i suoi tre figli dallo scorso 20 novembre trasferiti, per volere del tribunale dei minori dell’Aquila, dal casolare nel bosco di Palmoli alla casa famiglia di Vasto. La moglie Catherin - facebook.com facebook

"Andare a ripescare le giravolte di Conte per mettere una toppa alla situazione disperata della Meloni, bah. Giorgia Meloni paga per un rapporto buono con Trump che ha scatenato conflitti nel mondo." #Cappellini #quartarepubblica x.com