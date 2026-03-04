Emilia-Romagna | 4 milioni per aeroporti e merci su rotaia

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un piano strategico con un investimento di quattro milioni di euro all’anno per migliorare la rete aeroportuale regionale. L’obiettivo è eliminare gli oneri fiscali sugli scali minori e favorire il trasporto di merci sulla rotaia. La decisione riguarda le infrastrutture aeroportuali e i sistemi di trasporto merci nella regione.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un piano strategico che destina quattro milioni di euro annuali per potenziare la rete aeroportuale regionale, con l'obiettivo di eliminare gli oneri fiscali sugli scali minori e spostare il traffico merci sulla rotaia. Questa manovra legislativa mira a garantire stabilità occupazionale nel settore dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini, trasformando la crescita dei collegamenti in contratti più solidi per i lavoratori. Il progetto, già passato dalla Giunta regionale, è ora all'esame dell'Assemblea legislativa e punta a creare un sistema integrato dove ogni aeroporto contribuisce allo sviluppo senza contrapposizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu Aeroporti, la Regione rafforza il sistema dell’Emilia-Romagna: in campo 4 milioni di euro l’annoUna pianificazione di lungo periodo che consentirà di considerare il ruolo di tutti gli scali regionali – Bologna, Parma, Forlì, Rimini – all’interno... Aeroporti, l’Emilia-Romagna azzera la council tax per Rimini, Parma e Forlì ma non per BolognaL’Emilia-Romagna abolirà la council tax aeroportuale dal prossimo anno per gli scali di Rimini, Parma e Forlì, che registrano un traffico inferiore... Tutto quello che riguarda Emilia Romagna 4 milioni per aeroporti... Discussioni sull' argomento EMILIA-ROMAGNA: 4 milioni per aeroporti e trasporto merci su ferro; Aeroporti, de Pascale rassicura: Nessuna crisi al Marconi, investimenti per la crescita | VIDEO; Emilia-Romagna, rivoluzione negli aeroporti. Una strategia unica per i quattro scali; Disabilità e scuola, l'Emilia-Romagna ricorre alla Consulta sui fondi Lep: i Comuni coprono l'87% della spesa con 134 milioni di euro, a rischio i diritti degli alunni. Emilia-Romagna. Oltre 5,7 milioni per progetti di tutela e benessere dei lavoratori in sanitàFinanziate diverse progettualità di valenza locale per 4 milioni di euro e altre iniziative a supporto del Sistema di prevenzione regionale per 1,7 milioni di euro. Un capitolo dedicato al contrasto ... quotidianosanita.it « Il patto sociale che proponiamo per l’Emilia Romagna e per il Paese è un metodo permanente, con impegni chiari e verificabili, che tenga insieme salari e produttività, formazione e innovazione, welfare e servizi pubblici, politiche industriali e infrastrutturali, tr facebook #DanielaFumarola Cg Cisl Emilia Romagna: «Il patto sociale che proponiamo per l’Emilia Romagna e per il Paese è un metodo permanente, con impegni chiari e verificabili, che tenga insieme salari e produttività, formazione e innovazione, welfare e servizi p x.com