Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 12 maggio 2026

Il 12 maggio 2026 a Caserta sono accaduti diversi eventi di cronaca, attualità e social. Sono state riportate notizie di varia natura, tra cui interventi delle forze dell’ordine, aggiornamenti su eventi pubblici e sviluppi in ambito digitale. Di seguito si presenta una selezione delle dieci notizie più rilevanti di quella giornata, offrendo una panoramica completa su ciò che è successo.

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