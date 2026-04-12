Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 12 aprile 2026
Il 12 aprile 2026 a Caserta sono arrivate diverse notizie rilevanti. È stata aperta un'inchiesta riguardante infiltrazioni della camorra in Toscana. Nel frattempo, le previsioni meteo hanno segnalato un'allerta per condizioni atmosferiche avverse nella zona. Nel settore sportivo, la Casertana ha vinto con un punteggio di 4-0 contro l'Audace Cerignola, in una partita valida per il campionato.
L'inchiesta sulle infiltrazioni della camorra in Toscana, l'allerta meteo e il poker servito dalla Casertana all'Audace Cerignola. Queste le breaking news del 12 aprile 2026. CasertaSette persone in carcere e 4 agli arresti domiciliari. E’ questo il bilancio dell’inchiesta “Contractus”.🔗 Leggi su Casertanews.it
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