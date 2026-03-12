Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 12 marzo 2026

Ecco le principali notizie di oggi a Caserta: due ordigni sono stati fatti esplodere davanti a un bar di Cesa, un giovane è morto dopo essere caduto da un palazzo alto 15 metri e la mappa mostra i distributori di carburante più e meno convenienti della zona. Questi sono i fatti più rilevanti del 12 marzo 2026.

Due ordigni esplosi fuori a un bar di Cesa, l'indagine sulla morte di un giovane caduto da un palazzo da un'altezza di 15 metri, la mappa dei distributori di carburante più e meno cari di Caserta. Queste le breaking news del 12 marzo 2026. La stagione delle bombe nell'agro aversano sembra non arrestarsi. A Cesa due ordigni sono esplosi davanti a un bar di via Matteotti. Indagano i carabinieri. Il sindaco Enzo Guida va dall'esercente: "Vicini a chi subisce atti del genere".