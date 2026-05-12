Brasile il 60% teme aggressioni politiche | cresce il silenzio

In Brasile, il 60% delle persone intervistate manifesta timori di subire aggressioni di natura politica. Tra i diversi gruppi, le donne sembra percepiscano un rischio più elevato rispetto agli uomini, mentre il livello di reddito sembra influenzare la percezione di insicurezza. Questi dati riflettono un crescente senso di vulnerabilità tra la popolazione, accompagnato da un aumento del silenzio nei confronti delle minacce politiche.

? Punti chiave Perché le donne percepiscono un rischio maggiore rispetto agli uomini?. Come influisce il reddito sulla paura di subire attacchi politici?. Chi sono i soggetti che scelgono il silenzio per evitare ritorsioni?. Quali sono le conseguenze di questo clima sulle prossime elezioni?.? In Breve Il 65,5% delle donne teme ritorsioni fisiche per opinioni politiche.. Il 2,2% della popolazione brasiliana ha subito violenza politica nell'ultimo anno.. Il timore raggiunge il 64,2% tra i cittadini con risorse economiche limitate.. Il 60% degli intervistati evita il dibattito politico per timore di ritorsioni.. Il 59,6% dei cittadini brasiliani con un’età superiore ai 16 anni esprime timore di subire aggressioni fisiche a causa delle proprie opinioni politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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