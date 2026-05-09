IA il timore sociale cresce | metà degli elettori teme l’impatto

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si osserva un aumento del timore tra gli elettori riguardo all’intelligenza artificiale e al suo impatto sulla società. Circa la metà delle persone intervistate esprime preoccupazione per come gli agenti software possano modificare il mercato del lavoro a livello mondiale. Contestualmente, le grandi aziende tecnologiche stanno sostenendo regolamentazioni più rigide per questa tecnologia.

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? Domande chiave Come influenzeranno gli agenti software il mercato del lavoro globale? Perché le Big Tech spingono per regolamentazioni così stringenti? Chi dovrà pagare per i danni causati dagli algoritmi autonomi? Come possono un portatile e Starlink colpire infrastrutture nazionali??? In Breve Pew Research Center rileva preoccupazione nel 50% dei repubblicani e 51% dei democratici. Alex Karp avverte rischi di esplosione sociale per perdita impieghi dei lavoratori. Andreas Formiconi usa agent .🔗 Leggi su Ameve.eu

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