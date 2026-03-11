Nel 2025, gli ospedali della Asl Bari hanno registrato 160 episodi di aggressioni, con circa il 60% delle vittime che ne sono risultate coinvolte. La cifra rappresenta un incremento rispetto all’anno precedente, evidenziando una crescita delle segnalazioni di violenza nelle strutture sanitarie della zona. La situazione riguarda diverse aree e reparti degli ospedali locali.

La violenza nelle corsie degli ospedali della Asl Bari ha raggiunto nel 2025 la soglia di 160 episodi segnalati, un dato che segna un aumento rispetto all’anno precedente. Oltre il sessanta per cento delle vittime sono donne, una realtà che riflette le dinamiche di genere nel settore sanitario pugliese. L’Azienda Sanitaria locale ha reso noti questi numeri in vista della giornata nazionale dedicata alla prevenzione, evidenziando come l’aumento delle segnalazioni sia anche indice di una maggiore consapevolezza del personale. Al Pronto Soccorso del Di Venere si registra già un calo del 50% dei casi grazie a misure specifiche come l’introduzione dell’infermiere di processo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: 160 aggressioni in ospedale, il 60% delle vittime

Articoli correlati

Aggressioni in corsia, 160 episodi segnalati in un anno a Bari e provincia: in oltre il 60% dei casi le vittime sono donneNel 2025, sono state complessivamente 160 le segnalazioni di episodi di violenza ai danni di operatori sanitari avvenuti nelle strutture dell'Asl...

Bari e l’Italia in piazza contro la riforma su violenza sessuale: al centro il consenso e la tutela delle vittime.Bari dice no al Ddl Bongiorno: in piazza per il consenso, una battaglia nazionale contro il rischio di regresso Una marea di persone ha invaso oggi,...

Una raccolta di contenuti su Bari 160 aggressioni in ospedale il 60...

Bari, giornata contro la violenza sugli operatori sanitari: formazione e prevenzione per ridurre le aggressioniL’evento, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’azienda sanitaria presieduto da Lorenzina Maria Proscia, sarà aperto dai saluti istituzionali di Vito Montanaro, direttore del Dipartimento ... giornaledipuglia.com

Emergenza violenza a Bari: due aggressioni in meno di 24 ore nei PSViolenza al Policlinico di Bari: aggredisce due medici perché contesta le dimissioni della madre. Arrestato un 41enne. È il secondo episodio di violenza al personale sanitario in meno di 24 ore. La se ... trmtv.it