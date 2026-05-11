Arzachena scontro con un branco di cinghiali | muore un animale

Nella zona di Arzachena, un incidente ha coinvolto un veicolo e un branco di cinghiali, risultando nella morte di uno degli animali. La vegetazione alta ha impedito all’autista di vedere il gruppo prima dell’impatto. I cinghiali si spostano frequentemente verso le aree urbane, soprattutto in questo periodo, creando situazioni di pericolo sulle strade. La presenza di branchi vicino ai centri abitati si verifica spesso in determinate condizioni ambientali e stagionali.

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? Punti chiave Come ha fatto la vegetazione a nascondere il branco all'autista?. Perché i cinghiali si spostano ora verso le strade urbane?. Quali misure di contenimento mancano per proteggere la sicurezza stradale?. Chi deve rispondere della gestione della fauna selvatica in Gallura?.? In Breve Scontro avvenuto domenica 10 maggio ore 20:00 in via Umberto a Micalosu. Impatto con quattro cinghiali ha causato la morte di un esemplare. Fitta vegetazione di edera ha impedito la visibilità su via Umberto. Intervento della Polizia locale di Arzachena per rilievi e rimozione carcassa. Un automobilista è rimasto in stato di shock domenica 10 maggio alle ore 20:00 dopo lo scontro con un branco di quattro cinghiali lungo via Umberto, nella zona di Micalosu ad Arzachena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arzachena, scontro con un branco di cinghiali: muore un animale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cinghiali a Villa Mosca: branco con cuccioli invade il quartiereUna famiglia di cinghiali, composta da adulti e cuccioli, è stata avvistata nei pressi di via Nicola da Guardiagrele a Villa Mosca. Serata di paura a Monza: cavalli in fuga in galleria, scontro con tre auto, morto un animaleCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Argomenti più discussi: Brutto incidente alle porte di Sassari, si ribalta con l'auto e finisce contro un muro di contenimento; Ue: in Italia il made in Europe suscita consensi ma fiducia è ancora miraggio; Telti, pioggia di medaglie per l’Asd Karate Okinawa ad Arzachena; Carloni (Cna Umbria): Serena Brancale in concerto a Perugia alla vigilia di Umbria Jazz 2026.