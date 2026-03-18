La reazione di Brahim Diaz quando gli dicono che il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa | Davvero?

Durante la partita tra Manchester City e Real Madrid, le telecamere hanno mostrato Brahim Diaz mentre ascoltava la notizia che il Marocco aveva vinto la Coppa d’Africa a tavolino, dopo l’accoglimento del ricorso contro il Senegal. La sua reazione è stata di sorpresa, con un semplice “Davvero?”. La notizia ha suscitato attenzione tra i presenti in campo.

Durante Manchester City-Real Madrid le telecamere hanno catturato la reazione incredula di Brahim Diaz quando gli è stato detto che il Marocco aveva vinto a tavolino la Coppa d'Africa dopo l'accoglimento del ricorso contro il Senegal. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La telefonata tra Mbappé ad Hakimi dopo la Coppa d’Africa: “So bene cosa è successo a Brahim Diaz”Dopo la delusione della finale di Coppa d'Africa Mbappé ha cercato Brahim Diaz senza successo, ma Hakimi gli ha raccontato tutto: "Ho passato metà... Leggi anche: Coppa d’Africa, Marocco ai quarti: decide Brahim Diaz SENEGAL-MAROCCO, LA FINALE DI COPPA D'AFRICA! Contenuti utili per approfondire Brahim Diaz Temi più discussi: Coppa d’Africa a tavolino al Marocco, Senegal beffato. La CAF scatena un putiferio, il motivo della decisione; Federico Valverde brilla con una doppietta mentre il Real Madrid conduce 2-0 in casa del Manchester City in UEFA Champions League; Federico Valverde brilla cù dui gol mentre u Real Madrid porta 2-0 à Manchester City in a UEFA Champions League; Brahim Diaz: ‘Avere Fede come compagno è motivo di orgoglio’. Coppa d'Africa a Brahim Diaz: la reazione dell'ex Milan dopo Manchester City-Real MadridSembra passata un'eternità da quelle lacrime di Brahim Diaz alla notizia che il Marocco ha perso la Coppa d'Africa contro il Senegal. tuttomercatoweb.com Coppa d'Africa a tavolino: le proteste del Senegal, il cucchiaio di Brahim. Cos'era successo a RabatLa Coppa d’Africa, alla fine, è del Marocco. A distanza di quasi due mesi esatti dall’incredibile notte di Rabat, la giustizia sportiva. tuttomercatoweb.com I senegalesi in un epilogo surreale lasciarono il campo per 15 minuti, prima del rigore sbagliato da Brahim Diaz, Poi vinsero ai supplementari, ma ora il Caf ha ribaltato il verdetto - facebook.com facebook Al 42’ cala il tris con un gol magnifico: sombrero su Guehi e tiro potente da posizione ravvicinata, su assist di Brahim Diaz Al 57' Vinicius fallisce il calcio di rigore, parato da Donnarumma Martedì 17 marzo si disputerà la gara di ritorno. #Tuttosport x.com