La reazione di Brahim Diaz quando gli dicono che il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa | Davvero?

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Manchester City e Real Madrid, le telecamere hanno mostrato Brahim Diaz mentre ascoltava la notizia che il Marocco aveva vinto la Coppa d’Africa a tavolino, dopo l’accoglimento del ricorso contro il Senegal. La sua reazione è stata di sorpresa, con un semplice “Davvero?”. La notizia ha suscitato attenzione tra i presenti in campo.

Durante Manchester City-Real Madrid le telecamere hanno catturato la reazione incredula di Brahim Diaz quando gli è stato detto che il Marocco aveva vinto a tavolino la Coppa d'Africa dopo l'accoglimento del ricorso contro il Senegal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

La telefonata tra Mbappé ad Hakimi dopo la Coppa d’Africa: “So bene cosa è successo a Brahim Diaz”Dopo la delusione della finale di Coppa d'Africa Mbappé ha cercato Brahim Diaz senza successo, ma Hakimi gli ha raccontato tutto: "Ho passato metà...

Leggi anche: Coppa d’Africa, Marocco ai quarti: decide Brahim Diaz

SENEGAL-MAROCCO, LA FINALE DI COPPA D'AFRICA!

Video SENEGAL-MAROCCO, LA FINALE DI COPPA D'AFRICA!

Contenuti utili per approfondire Brahim Diaz

Temi più discussi: Coppa d’Africa a tavolino al Marocco, Senegal beffato. La CAF scatena un putiferio, il motivo della decisione; Federico Valverde brilla con una doppietta mentre il Real Madrid conduce 2-0 in casa del Manchester City in UEFA Champions League; Federico Valverde brilla cù dui gol mentre u Real Madrid porta 2-0 à Manchester City in a UEFA Champions League; Brahim Diaz: ‘Avere Fede come compagno è motivo di orgoglio’.

brahim diaz la reazione di brahimCoppa d'Africa a Brahim Diaz: la reazione dell'ex Milan dopo Manchester City-Real MadridSembra passata un'eternità da quelle lacrime di Brahim Diaz alla notizia che il Marocco ha perso la Coppa d'Africa contro il Senegal. tuttomercatoweb.com

brahim diaz la reazione di brahimCoppa d'Africa a tavolino: le proteste del Senegal, il cucchiaio di Brahim. Cos'era successo a RabatLa Coppa d’Africa, alla fine, è del Marocco. A distanza di quasi due mesi esatti dall’incredibile notte di Rabat, la giustizia sportiva. tuttomercatoweb.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.