Bradisismo – Aggiornamento 28 aprile e commento al bollettino settimanale

Nelle ultime ore si sono verificati alcuni eventi sismici di piccola entità, circa una mezza dozzina, che sono stati registrati dal sistema di monitoraggio. La maggior parte di questi micro-sismi sono di lieve intensità e non hanno causato danni o allarmi significativi. Questa attività sismica si inserisce in un quadro di micro-sismicità costante, che viene quotidianamente osservata e analizzata dagli esperti.

Cominciamo con un riepilogo delle ultime ore, che hanno visto ancora un po’ di micro-sismicità. Si contano una mezza dozzina di eventi, per la gran parte molto piccoli e quindi ignorati dal sistema. Solo due sono stati rilevati con magnitudo Md 0.6±0.3, localizzato tra Cigliano e Solfatara e Md 0.4±0.3 nell’area di Bagnoli. Questa attività fa pensare a una fase “su” molto debole. Passiamo al bollettino settimanale. I valori di picco di sollevamento evidenziati non sono stati confermati e, del resto, l’assenza di sismicità non li giustificava. Nel bollettino si legge chiaramente: “Le misure di quei giorni sono da considerarsi valori anomali (outliers), causati da imprecisioni tecniche nei dati orbitali dei satelliti.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Leggi anche: Bradisismo – Aggiornamento e commento al bollettino settimanale Bradisismo – Commento al bollettino settimanale INGV del 13–19 aprileSaltiamo a piè pari la sismicità che, come sappiamo, è stata molto bassa, caratterizzata da 14 eventi con Mdmax 1.