Nel dibattito attuale sul ruolo delle fiere, si evidenzia come queste rappresentino infrastrutture chiave per l’economia, favorendo la creazione di relazioni e alleanze industriali. Una recente analisi sottolinea anche la funzione delle fiere come strumenti di diplomazia economica, capaci di attrarre investimenti e stimolare l’innovazione. La discussione si concentra sulla loro importanza strategica nel contesto europeo, con particolare attenzione alla regione Lombardia.

“Le fiere oggi sono infrastrutture strategiche dell’economia e strumenti di diplomazia economica: luoghi dove si costruiscono relazioni, alleanze industriali e opportunità di investimento. Fiera Milano rappresenta la terza realtà fieristica europea e la settima nel mondo ed è un motore strategico per lo sviluppo del territorio: le aziende espositrici generano ogni anno 47 miliardi di euro di fatturato, di cui 18 miliardi destinati all’export, con oltre 4,5 milioni di visitatori e 40 mila espositori” ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano intervenuto a Roma all’evento “Lombardia Hub Europeo: la nuova strategia per investimenti e sviluppo”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bozzetti: “Lombardia piattaforma europea per investimenti e innovazione”

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