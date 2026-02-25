Nuova legge sull’artigianato in Lombardia | CNA Lombardia chiede misure concrete su giovani credito e innovazione digitale

CNA Lombardia accoglie favorevolmente il nuovo progetto di legge sull’artigianato approvato da Regione Lombardia, che mira al riordino della stessa normativa regionale, mantenendo un collegamento con la legge nazionale quadro sull’artigianato (legge 174 dell’8.8.1985), e alle politiche a sostegno delle imprese. Allo stesso tempo la Confederazione si mostra però propositiva e strategica offrendo un sostegno condizionato a un orientamento preciso delle politiche pubbliche, puntando a un’ innovazione sistemica e strategica che comprenda i reali bisogni dell’attuale mondo dell’artigianato (filiere, nuove organizzazioni, evoluzione tecnologica). “Per CNA Lombardia questo PDL è utile proprio perché prova a mettere ordine e a orientare le politiche su ciò che oggi conta davvero: persone, credito, innovazione e qualità – afferma Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia -. 🔗 Leggi su Newsagent.it

Leggi anche:

Lombardia Style, l’artigianato che diventa moda e design: a Palazzo Lombardia la nuova vetrina dell’eccellenza italiana

BusForFun.com, CNA Lombardia e CNA Veneto: siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio in vista del 2026

Temi più discussi: Artigianato in Lombardia, via libera alla riforma: approvato il progetto di legge della Lega; Nuova legge artigianato, CNA Lombardia: Politiche che favoriscano ricambio generazionale; Sì della Regione al provvedimento per l'artigianato, Massetti: bene la legge lombarda: ora serve la riforma nazionale; Il nuovo progetto di legge per l’artigianato in Lombardia.

Artigianato, la Lombardia approva la riforma. Massetti: Ora tocca allo StatoLombardia approva la nuova legge sull’artigianato: più credito, qualità estesa e misure per giovani e digitalizzazione. elivebrescia.tv

Il Consiglio regionale approva a Milano la nuova legge per il riordino dell’artigianatoIl provvedimento introduce contributi per l'innovazione e amplia il riconoscimento di eccellenza a tutti i comparti: Un provvedimento che affronta al meglio le nuove sfide di un settore in trasformaz ... varesenews.it

Dalla scheda al Parlamento: la nuova legge elettorale spiegata bene. Addio uninominali, premio al 40% per la coalizione vincente https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/nuova-legge-elettorale-centrodestra-premio-40-proporzionale-ballottaggio/ - facebook.com facebook

Una nuova proposta di legge punta a vietare la macellazione dei cavalli, riconoscendoli come animali d’affezione. Però nessuno propone leggi per salvare i suini. Da egocentrici, abbiamo bisogno di stabilire gerarchie affettrive tra le specie x.com