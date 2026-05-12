Boy George ha commentato con entusiasmo la sua partecipazione all’Eurovision in compagnia di Senhit, affermando che sarà un’esperienza fantastica. Ha anche menzionato di condividere segni zodiacali affini con la cantante, aggiungendo che considera ogni sua performance come qualcosa di speciale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Vienna, il 12 maggio 2026.

Vienna, 12 maggio 2026 – “È un’occasione speciale, ma penso che tutto ciò che faccio sia speciale” scherza (neanche tanto) Boy George parlando del “tête-à-tête” con Senhit di ‘Superstar’. La strana coppia si gioca sul palco della Stadthalle di Vienna la finalissima di questo 70° Eurovision Song Contest tra i frizzi e i lazzi di un’eliminatoria non proprio facilissima per la presenza di competitor agguerritissimi come Finlandia, Grecia, Moldavia, Svezia, Israele, Croazia, Portogallo. “Quando ero piccolo, l’Eurovision era considerato un po’ ‘naff’, una parola inglese che significa tipo kitsch, non cool. Ma penso che col passare degli anni sia diventato super cool: ormai lo guardano tutti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Boy George: “L’Eurovision con Senhit? Sarà fantastico. E poi abbiamo anche i segni zodiacali affini”

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