Senhit partecipa all’Eurovision in coppia con Boy George, che si unisce alla competizione grazie alla vittoria nel San Marino Song Contest. La cantante sanmarinese ha ottenuto il passaporto per il festival musicale europeo con la collaborazione della leggenda dei Culture Club. La vittoria nello show organizzato dalla piccola repubblica ha portato Boy George sul palco dell’Eurovision.

da San Marino Ci voleva il San Marino Song Contest per portare all’Eurovision la leggenda dei Culture Club: Boy George, in coppia con l’italoeritrea Senhit, si è aggiudicato il passaporto per il più importante evento musicale europeo, grazie alla vittoria nello show della piccola repubblica. Magico potere della rocca incastonata sul Monte Titano che, in virtù di essere uno Stato, s’è inventata un Festival che dà diritto all’ingresso all’Eurovision. Ed è stata Senhit, con un’operazione sofisticata e furba, a convincere Boy George, autore e produttore del brano, a partecipare in coppia con il brano in inglese Superstar. Anche se l’icona pop non era presente sul palco del teatro Dogana, appariva solo in una immagine stilizzata, ma ci sarà all’Eurovision a metà maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Senhit in gara all’Eurovision con la sorpresa Boy George

Senhit rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 con Boy GeorgeSarà la cantautrice italiana Senhit, in coppia con Boy George, a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2026, in programma alla Wiener...

San Marino Song Contest 2026: trionfa Senhit con Boy George e vola all’EurovisionLa cantante conquista la selezione della Repubblica del Titano con il brano Superstar.

Aggiornamenti e notizie su Boy George.

Temi più discussi: Senhit vince il San Marino Song Contest con Superstar scritta insieme a Boy George e va in gara all'Eurovision: Sal Da Vinci mi è sempre piaciuto; Senhit con Boy George vince il San Marino Song Contest e vola ancora una volta all'Eurovision: ecco chi è; San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; Senhit feat Boy George in gara al San Marino Song Contest 2026.

Senhit feat. Boy George vince il San Marino Song Contest e vola all’EurovisionCon Superstar la cantante conquista la finale al Teatro Nuovo di Dogana e ottiene il biglietto per Vienna. Con lei anche Boy George: rappresenteranno San Marino all’Eurovision 2026 ... vanityfair.it

Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a ViennaSenhit è il vincitore del San Marino Song Contest 2026: la cantante italiana conquista con Superstar feat Boy George! superguidatv.it

L'italiana Senhit, con Boy George, vince il San Marino Song Contest 2026: ora all'Eurovision di Vienna Il trionfo con "Superstar", il cui coautore è Boy George, in una serata condotta da Simona Ventura: 21 finalisti, premi speciali e ospiti internazionali Leggi l’ar - facebook.com facebook

L'artista si è aggiudicata il primo posto al #SanMarinoSongContest2026 con il brano 'Superstar' feat. Boy George. #Eurovision2026 #ESC2026 #Senhit x.com