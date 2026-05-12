Bosisio Parini 300 caditoie pulite | Fare prevenzione prima che piova

A Bosisio Parini sono state pulite 300 caditoie, un numero superiore rispetto agli anni scorsi. L’intervento è stato possibile grazie a un nuovo accordo tra il Comune e la società che gestisce i servizi ambientali nella zona. L’obiettivo è intervenire prima che si verifichino problemi legati alle piogge intense, migliorando la prevenzione e la gestione del rischio allagamenti.

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