Bosisio Parini 300 caditoie pulite | Fare prevenzione prima che piova
A Bosisio Parini sono state pulite 300 caditoie, un numero superiore rispetto agli anni scorsi. L’intervento è stato possibile grazie a un nuovo accordo tra il Comune e la società che gestisce i servizi ambientali nella zona. L’obiettivo è intervenire prima che si verifichino problemi legati alle piogge intense, migliorando la prevenzione e la gestione del rischio allagamenti.
Il numero fa la differenza: trecento caditoie, un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, reso possibile dal nuovo appalto siglato tra il Comune di Bosisio Parini e Silea, la società che gestisce i servizi ambientali per decine di comuni del territorio lecchese. "Abbiamo ritenuto.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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