Bosisio Parini risolto il problema del seggio elettorale

L’amministrazione comunale di Bosisio Parini ha annunciato di aver individuato la sede definitiva del terzo seggio elettorale, sistemando così una questione aperta da anni. Dopo diverse soluzioni temporanee e discussioni politiche, la sala consiliare del municipio è stata scelta come nuova sede. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione, che ha illustrato il risultato raggiunto.

"A Bosisio Parini si chiude una vicenda che da anni interessava l'organizzazione dei seggi elettorali in paese. L'amministrazione ha infatti individuato una nuova sede definitiva per il seggio elettorale numero 3, ponendo fine a una situazione che nel tempo aveva generato difficoltà logistiche e dibattito politico". Storicamente i seggi 1 e 2 sono sempre stati collocati a Bosisio, mentre il seggio 3 si trovava nella frazione di Garbagnate Rota. Tuttavia, dal 2019 l'aula civica della frazione è risultata non più idonea a ospitare il seggio secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di accessibilità, sicurezza e funzionalità. "Da allora sono state adottate diverse soluzioni temporanee.