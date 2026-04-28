Borsa | Milano si consolida a +1% lo spread sale a 81 punti base

La Borsa di Milano registra un incremento del 1% e si mantiene stabile, mentre lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi sale a 81 punti base. A differenza degli altri mercati europei, che mostrano segni di debolezza, l’indice milanese continua a salire, consolidando la sua posizione. I mercati azionari europei nel complesso mostrano tendenze contrastanti, con alcuni listini che rallentano o si indeboliscono.

La Borsa di Milano si consolida e allunga il passo, rispetto al resto dei listini europei che proseguono debole. Il Ftse Mib sale dell'1% a 48.149 punti. Lo slancio arriva da Eni che sale del 2,7% con il petrolio in rialzo. Di gran passo poi i bancari con Bper (+2,31%) in prima fila, seguita da Unicredit (+1,6%), Mediobanca (+1,83%), Banco Bpm (+1,74%), Mps (+1,56%). Su versante opposto le vendite frenano Diasorin (-3,3%), poi Fincantieri (-1,27%). Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 81 punti e anche il rendimento del decennale cresce e si porta al 3,86%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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