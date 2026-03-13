A Erbusco, in Franciacorta, si tiene la terza edizione del Festival di Primavera. L'evento propone una serie di iniziative legate al gusto e alla cultura, con esposizioni, degustazioni e spettacoli. La manifestazione coinvolge produttori locali, artisti e visitatori che si riuniscono per celebrare la stagione. L'appuntamento si svolge nel centro del paese e nelle aree circostanti.

ERBUSCO (Brescia) La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma questo sabato e domenica: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative, guidando il pubblico alla conoscenza del territorio in modo autentico e coinvolgente. Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità. Tre i filoni principali dell’edizione 2026: cibo, cultura e vino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Primavera in Franciacorta. Gusto e cultura

La Franciacorta celebra la primavera
La Franciacorta torna a celebrare la primavera con un fine settimana costruito attorno a vino, cucina e patrimonio culturale.

