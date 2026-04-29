Neon si è aggiudicata i diritti per il Nord America del primo film d’animazione di Bong Joon Ho, Ally. L’acquisizione riunisce Bong con la società che ha finanziato la sua commedia nera vincitrice dell’Oscar Parasite. Ally, in fase di sviluppo dal 2019, dovrebbe debuttare nelle sale cinematografiche nel 2027. Oltre a dirigere il film, Bong ha anche co-scritto il film con Jason Yu (“Sleep”). Un’avventura per famiglie. Descritto come “un’avventura per famiglie che mescola umorismo ed emozione”, il film racconta la storia di un curioso e adorabile maialino calamaro che vive nelle profondità inesplorate dell’Oceano Pacifico meridionale. Il suo sogno è quello di vedere un giorno il sole e diventare la star di un documentario naturalistico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bong Joon Ho si riunisce ai distributori di ‘Parasite’ per il suo primo film d’animazione ‘Ally’

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