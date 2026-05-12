Il primo film d’animazione di Bong Joon Ho, intitolato “Ally”, ha annunciato il cast di voci ufficiale. Tra gli attori coinvolti ci sono Bradley Cooper e Finn Wolfhard, che presteranno la voce ai personaggi del film. Bong Joon Ho, noto per il suo lavoro su “Parasite”, dirige questo progetto, portando a compimento un’operazione che coinvolge un team di interpreti scelti appositamente. Il film è attualmente in fase di produzione.

Il regista di Parasite ha il suo team vocale al completo! Bong Joon Ho, dotato di un occhio sensibile e avanguardistico, capace di ritrarre perfettamente la società coreana, è al lavoro sul suo primo film d’animazione. Il titolo è Ally, e si cinge di prestigiosi nomi per il lavoro di doppiaggio. Scopriamo insieme il cast completo. Ally: un mondo sottomarino e la ricerca del sole. Diretto da Bong, che ha anche co-sceneggiato il film con Jason Yu, il lungometraggio Ally, in fase di sviluppo dal 2019, segue le vicende di Ally, una curiosa e adorabile piccola calamaro che vive nelle profondità inesplorate dell’Oceano Pacifico meridionale. Il suo sogno è quello di vedere un giorno il sole e diventare la star di un documentario naturalistico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il primo film d’animazione di Bong Joon Ho, “Ally”, annuncia il cast di voci: da Bradley Cooper a Finn Wolfhard

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