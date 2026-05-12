Bonaccini a Crotone | ‘La destra non è invincibile serve unità

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Crotone, il presidente della regione ha affermato che la destra non è invincibile e ha sottolineato la necessità di unire le forze del centrosinistra, tra partito democratico e liste civiche, per affrontare le sfide elettorali. Ha anche ricordato gli errori passati che potrebbero ripetersi e ha insistito sull’importanza di un fronte compatto per contrastare le forze di destra.

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? Punti chiave Come può l'unione tra PD e civismo battere la destra?. Quali errori del passato rischia di ripetere il centrosinistra?. Come integrerà il programma di Trocino turismo e manifattura locale?. Perché il voto a Crotone può cambiare gli equilibri nazionali?.? In Breve Sostegno elettorale al candidato sindaco Giuseppe Trocino durante l'incontro a Crotone.. Obiettivo sviluppo locale tramite integrazione tra turismo e manifattura crotonese.. Necessità di unire forze progressiste e movimenti civici per vincere le amministrative.. Il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ha parlato questa sera a Crotone durante un incontro elettorale dedicato al candidato sindaco Giuseppe Trocino, sostenendo che la destra non sia affatto invincibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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