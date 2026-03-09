Torture con l' acqua bollente riprese in video La banda dei pischelli di Roma ovest va a processo

Da romatoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di giovani di Roma ovest sarà processata dopo che sono state trovate prove di estorsioni, sequestri di persona e torture con acqua bollente. Le violenze sono state documentate attraverso video realizzati con smartphone e ora sono al centro di un procedimento giudiziario. La vicenda riguarda azioni criminali commesse dai giovani e filmate in modo da essere successivamente condivise.

Il più grande ha 25 anni. L'indagine della direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri ha ricostruito quanto successo tra gennaio e luglio Estorsioni, sequestri di persona e torture con l'acqua bollente. Violenze tutte riprese con gli smartphone. Undici persone, tra cui 4 minorenni, avevano seminato il panico nella zona di Roma ovest. Una banda di pischelli violenti che tra Casal Lumbroso, Primavalle, Torrevecchia e Massimina ha terrorizzato minorenni e poco più che maggiorenni. Dopo il blitz dello scorso dicembre, con gli arresti, e la chiusura delle indagini a breve inizierà il processo immediato per sei maggiorenni appartenenti alla banda dei pischelli violenti di Roma ovest, mentre per gli altri 4 il caso sarà gestito dalla procura dei minori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Ustionato con acqua bollente, morto bimbo di un annoUn bimbo di appena 10 mesi originario di Torricella, è morto dopo quasi due mesi di ricovero in rianimazione al Policlinico di Bari a causa di gravi...

Leggi anche: Scovato all’ospedale di Seriate il 34enne ricercato per un’aggressione con acqua bollente

Altri aggiornamenti su Torture con l'acqua bollente riprese in...

Temi più discussi: Le torture dei baby narcos tra calci, mazze e acqua bollente: Portami subito 2mila euro; Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020); Nigeria, i crimini della Tiger Base, la polizia anti-sequestri che opera tra torture ed estorsioni; Iran, appello di Moshir Pour: Prigionieri politici e dissidenti a rischio nel carcere del terrore.

Ogni doccia è una tortura, è come avere un accendino acceso sulla pelle. Ho paura di puzzare, anche bere è un problema: la vita impossibile di Kendall, 25enne ...Posso fare un bagno o una doccia solo due volte a settimana per quanto è straziante il dolore. Per questo ho sempre paura di puzzare. Inizia così il racconto di Kendall Bryce, 25 anni, giovane mamma ... ilfattoquotidiano.it

Torture al carcere di Trapani: dagli agenti violenze sui detenuti e secchi di acqua e urina nelle celleTorture e abusi contro i detenuti nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. Con queste accuse due giorni fa gli uomini del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria hanno tratto in ... fanpage.it

Trova facilmente notizie e video collegati.