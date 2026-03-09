Torture con l' acqua bollente riprese in video La banda dei pischelli di Roma ovest va a processo

Una banda di giovani di Roma ovest sarà processata dopo che sono state trovate prove di estorsioni, sequestri di persona e torture con acqua bollente. Le violenze sono state documentate attraverso video realizzati con smartphone e ora sono al centro di un procedimento giudiziario. La vicenda riguarda azioni criminali commesse dai giovani e filmate in modo da essere successivamente condivise.

Il più grande ha 25 anni. L'indagine della direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri ha ricostruito quanto successo tra gennaio e luglio Estorsioni, sequestri di persona e torture con l'acqua bollente. Violenze tutte riprese con gli smartphone. Undici persone, tra cui 4 minorenni, avevano seminato il panico nella zona di Roma ovest. Una banda di pischelli violenti che tra Casal Lumbroso, Primavalle, Torrevecchia e Massimina ha terrorizzato minorenni e poco più che maggiorenni. Dopo il blitz dello scorso dicembre, con gli arresti, e la chiusura delle indagini a breve inizierà il processo immediato per sei maggiorenni appartenenti alla banda dei pischelli violenti di Roma ovest, mentre per gli altri 4 il caso sarà gestito dalla procura dei minori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

