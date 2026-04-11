Dal 14 aprile, un avvocato ha deciso di iniziare uno sciopero della fame a staffetta per sostenere la Corte Penale Internazionale. La protesta si svolgerà in modo continuativo, coinvolgendo più persone nel corso dei giorni. L’obiettivo dichiarato è richiamare l’attenzione sulla questione della giustizia internazionale. La mobilitazione durerà fino a quando non saranno raggiunti determinati obiettivi, secondo quanto annunciato dagli organizzatori.

A partire dal 14 aprile, Paolo Garofalo metterà in atto uno sciopero della fame a staffetta per sostenere la Corte Penale Internazionale. L’iniziativa, promossa dall’organizzazione Eumans, coinvolgerà diversi attivisti e cittadini in varie città, con l’obiettivo di rilanciare l’attenzione globale sul ruolo della giustizia internazionale. Il presidente del Centro Studi Mediterranei Napoleone Colaianni, Garofalo, ha sottolineato come l’istituzione giudiziaria sia un baluardo essenziale contro l’impunità, pur trovandosi attualmente vittima di forti pressioni da parte di vertici politici mondiali. Nello specifico, le posizioni critiche espresse da figure come Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu sono tra i fattori che mettono sotto pressione la Corte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero a staffetta per la giustizia: la sfida di Garofalo alla CPI

Caso Almasri, l’Italia ha ostacolato la giustizia internazionale: Roma deferita dalla Cpi. Cosa significa e quali saranno le conseguenzeIl caso Almasri torna prepotentemente a scuotere le istituzioni, il mondo politico e l’opinione pubblica in Italia.

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Aou Sassari, sciopero generale il 29 maggio x.com

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