Oggi il Consiglio di Cariparo si riunisce a Padova per eleggere il nuovo presidente tra tre accademici. La decisione riguarda la gestione di un patrimonio di circa 130 milioni di euro, distribuito tra le province di Padova e Rovigo. La scelta si inserisce in un momento di confronto tra i candidati, tutti provenienti dal mondo accademico, per la guida dell’ente.

? Cosa sapere Il Consiglio Cariparo elegge oggi a Padova il nuovo presidente tra tre accademici.. La decisione gestisce un patrimonio di 130 milioni di euro tra Padova e Rovigo.. Alle ore 15 di questo giovedì 30 aprile 2026, il Consiglio generale della Fondazione Cariparo si riunirà nel Palazzo del Monte di Pietà per decidere chi guiderà l’istituzione attraverso una sfida elettorale tra tre profili accademici di alto livello. L’atmosfera che circonda la seduta odierna è caratterizzata da una forte imprevedibilità, poiché la ricerca di un consenso decisivo tra i venti consiglieri chiamati al voto potrebbe trasformare la giornata in un lungo processo di negoziazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cariparo, sfida a tre per la presidenza: scontro tra accademici

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