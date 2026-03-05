A Benevento nascerà Armonia la nuova casa della ginnastica artistica che punta su giovani e inclusione

A Benevento sta per aprire “Armonia”, una nuova palestra dedicata alla ginnastica artistica e alla formazione di giovani atleti. L’impianto sarà interamente destinato all’attività sportiva giovanile e si focalizzerà sull’inclusione, offrendo spazi e programmi specifici per diverse fasce di età. La struttura rappresenta un investimento nel settore sportivo locale con l’obiettivo di promuovere l’attività tra i più giovani.

A Benevento sta per nascere “Armonia”, una nuova palestra interamente dedicata alla ginnastica artistica e alla formazione sportiva giovanile. La struttura, che sorgerà in via dei Mulini, rappresenta un progetto pensato per promuovere lo sport come strumento educativo, sociale e inclusivo, offrendo a bambini e ragazzi un ambiente sicuro, moderno e qualificato in cui crescere attraverso l’attività sportiva. La palestra sarà completamente a norma e progettata per ospitare tutte le principali specialità della ginnastica artistica. All’interno della struttura saranno presenti una pedana regolamentare per il corpo libero, un’area volteggio con... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Benevento nascerà “Armonia”, la nuova casa della ginnastica artistica che punta su giovani e inclusione Ginnastica artistica: debutto stagionale per la Nuova Sondrio SportivaLo scorso weekend la sezione femminile della squadra di ginnastica artistica della Nuova Sondrio Sportiva ha inaugurato la stagione agonistica 2026. Ginnastica artistica, la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podioOltre 260 atlete sono scese in pedana all’Accademia acrobatica di Cesenatico per il “Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas”,...