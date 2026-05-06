Controversie tra Comune cittadini e imprese | protocollo per favorire soluzioni rapide con la mediazione

Un nuovo protocollo è stato adottato per facilitare la risoluzione delle controversie tra il Comune, cittadini e imprese. L’obiettivo è offrire un metodo alternativo al ricorso ai tribunali, con l’intento di abbreviare i tempi e limitare i costi. La procedura prevede l’uso di strumenti di mediazione che consentono di trovare soluzioni più rapide e dirette. La misura riguarda tutte le questioni di natura amministrativa e legale che coinvolgono le parti interessate.

Offrire a cittadini e imprese la possibilità di risolvere le controversie con il Comune senza ricorrere al tribunale, riducendo tempi e costi grazie a strumenti più rapidi ed efficaci. E' l'obiettivo del 'Protocollo d'intesa per la promozione degli accordi di conciliazione sottoscritti dalle.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Banche, Corbelletto (Intesa SP): con quantum computing soluzioni più rapide ed efficaci Dsu a Siena, Bezzini in pressing: "Soluzioni rapide e concrete""Le parole del presidente del Dsu Toscana, Marco Del Medico, vanno nella giusta direzione, ma ora serve concretezza e rapidità". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Siglato il protocollo sulla mediazione: strumenti più rapidi ed economici per risolvere le controversie tra Comune, cittadini e imprese; Controversie tributarie pendenti: si potrà regolarizzarle in maniera semplice e vantaggiosa; Sportello gratuito consulenze condominiali a Barzio: servizio ANACI Lecco attivo in Valsassina; Dai furti al racket, la mafia si fa sentire a Corleone: tre persone arrestate. Accordo tra Comune di Pisa, Cciaa e Ordini per favorire le conciliazioniOffrire a cittadini e imprese la possibilità di risolvere le controversie con il Comune senza ricorrere al tribunale, riducendo tempi e costi grazie a strumenti più rapidi ed efficaci. (ANSA) ... ansa.it Controversie tributarie pendenti: si potrà regolarizzarle in maniera semplice e vantaggiosaÈ quanto avviene a Salice Salentino dove è stata approvata e introdotta una misura a sostegno dei contribuenti: Permette ai cittadini di mettersi in regola a condizioni favorevoli ... lecceprima.it Sussiste una responsabilità solidale tra distributore e venditore nelle controversie relative ai consumi di gas. Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 4 maggio 2026. A cura dell'Avv. Emanuele Giuseppe Leo. #dirittodelrisparmio #dirittocivile #dirittodeiconsumatori #sommin - facebook.com facebook