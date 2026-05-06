Controversie tra Comune cittadini e imprese | protocollo per favorire soluzioni rapide con la mediazione

Da pisatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo protocollo è stato adottato per facilitare la risoluzione delle controversie tra il Comune, cittadini e imprese. L’obiettivo è offrire un metodo alternativo al ricorso ai tribunali, con l’intento di abbreviare i tempi e limitare i costi. La procedura prevede l’uso di strumenti di mediazione che consentono di trovare soluzioni più rapide e dirette. La misura riguarda tutte le questioni di natura amministrativa e legale che coinvolgono le parti interessate.

Offrire a cittadini e imprese la possibilità di risolvere le controversie con il Comune senza ricorrere al tribunale, riducendo tempi e costi grazie a strumenti più rapidi ed efficaci. E' l'obiettivo del 'Protocollo d'intesa per la promozione degli accordi di conciliazione sottoscritti dalle.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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