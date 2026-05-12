Nel recupero della partita al Maradona, il Bologna ha sorpreso il Napoli con una rimonta vincente. Dopo aver subito un vantaggio iniziale, la squadra ospite ha trovato il gol decisivo al minuto 93 con un'azione acrobatica. La rete è stata realizzata da un giocatore del Bologna in un momento di grande pressione, portando il risultato finale a favore della squadra in trasferta.

? Domande chiave Come ha fatto il Bologna a ribaltare il vantaggio nel recupero?. Chi ha firmato il gol acrobatico decisivo al minuto 93?. Perché la gestione di Conte ha penalizzato il Napoli nel finale?. Quali conseguenze avrà questo risultato per la classifica Champions League?.? In Breve Bernardeschi e Orsolini segnano per il Bologna, Di Lorenzo e Alisson Santos per il Napoli.. Il gol decisivo di Rowe al 93° minuto ribalta il risultato al Maradona.. Napoli resta a 70 punti, Bologna supera la Lazio all'ottavo posto in classifica.. Il Napoli dovrà affrontare il Pisa per confermare la qualificazione europea.. Il Bologna strappa un incredibile 3-2 allo stadio Maradona nel recupero della sfida contro il Napoli, ribaltando il vantaggio azzurro e mettendo in seria difficoltà le ambizioni di Antonio Conte per la prossima Champions League.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna travolge il Napoli al Maradona: colpo di scena nel recupero

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