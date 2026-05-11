Il Napoli cade a sorpresa contro il Bologna | Rowe gela il Maradona nel recupero

Il Napoli ha perso 3-2 contro il Bologna nel match giocato allo stadio Maradona. La gara si è conclusa con un gol nei minuti di recupero di un giocatore ospite, che ha deciso l'esito dell'incontro. La sconfitta ha influenzato la corsa alla qualificazione in Champions League, con la squadra di allenatore che ora aspetta il prossimo turno per conquistare matematicamente il piazzamento. Al momento, il team si trova a 70 punti in classifica.

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Il Bologna espugna 3-2 il Maradona e rovina i piani Champions del Napoli. La squadra di Conte resta a 70 punti e deve attendere il prossimo turno per ottenere la qualificazione aritmetica nell’Europa che conta. Servirà una vittoria in trasferta contro il Pisa, già retrocesso. Il successo consente ai felsinei di superare la Lazio e portarsi all’ottavo posto. Meglio il Bologna nel primo tempo. La squadra di Italiano passa in vantaggio al 9’ con un gran gol di Federico Bernardeschi poi subito dopo colpisce la traversa con Miranda. I rossoblù trovano il raddoppio al 34’ grazie al rigore di Riccardo Orsolini. Gli azzurri reagiscono e accorciano le distanze con Giovanni Di Lorenzo nel recupero della prima frazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Napoli cade a sorpresa contro il Bologna: Rowe gela il Maradona nel recupero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli-Bologna, Rowe gela il Maradona: Champions ancora in bilicoIl Napoli si ferma in casa con il Bolgona e resta risucchiata nella corsa alla Champions Legue. Diretta gol Serie A: Napoli Bologna 2-3, Rowe regala la vittoria nel recuperoAtalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici. Argomenti più discussi: Primavera 1. Il Napoli cade rovinosamente a Verona, cinque reti dei gialloblu e playout sempre più vicini; Napoli, operai morti al Rione Alto: Lunga catena di negligenze; Il film dello scudetto dell'Inter; Ranking Uefa, il Napoli scivola sempre più in basso: la posizione attuale. Fa’ che Napoli sia sempre più una città che accoglie, che rialza chi cade e che non smette mai di sognare il tempo della pace e della festa. Sii tu, Madre, il nostro porto e il nostro cammino. Amen. ? x.com Il figlio

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