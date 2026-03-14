Paura al Maradona malore per Banda nel finale di Napoli-Lecce | sviene dopo un colpo al petto Le sue condizioni

Durante la partita tra Napoli e Lecce, all’88º minuto, Lameck Banda si è accasciato a terra dopo aver ricevuto un colpo al petto, perdendo conoscenza per alcuni secondi. L’incidente ha generato timore tra i presenti mentre l’esterno offensivo giallorosso mostrava segni di malore e si è fermato il gioco. Le sue condizioni sono attualmente oggetto di attenzione.

PAURA AL MARADONA. Attimi di puro terrore all’ 88? minuto della sfida tra Napoli e Lecce. L’esterno offensivo giallorosso Lameck Banda ha accusato un malore in campo, accasciandosi a terra a palla lontana e perdendo conoscenza per alcuni interminabili secondi. A causare l’improvviso svenimento è stato un colpo involontario al petto ricevuto poco prima in un contrasto di gioco con il difensore azzurro Gutierrez. Il tempestivo intervento dello staff medico ha evitato il peggio: il giocatore zambiano ha ripreso i sensi ed è stato trasportato fuori in barella. Attualmente si trova all’ Ospedale Cardarelli di Napoli per accertamenti clinici, ma le comunicazioni ufficiali confermano che è vigile, cosciente e fuori pericolo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Paura al Maradona, malore per Banda nel finale di Napoli-Lecce: sviene dopo un colpo al petto. Le sue condizioni Articoli correlati Napoli-Lecce, malore in campo per Banda portato via in barella. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce: cos’è successoCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Contenuti e approfondimenti su Paura al Maradona malore per Banda nel... Napoli-Lecce, malore in campo per Banda portato via in barella. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Lo staff medico di entrambe le squadre è entrato in campo per soccorrere l'attaccante ... leggo.it Paura al Maradona: malore per Banda, soccorso d'urgenza dai mediciTanta paura e apprensione allo Stadio Maradona, al minuto 87 di Napoli-Lecce, sul risultato di 2-1, il calciatore Lameck Banda si è accasciato a terra accusando un malore. I primi ... tuttonapoli.net