Bologna sfida l’Europa | il Tecnopolo punta al cuore dell’IA avanzata

A Bologna, il Tecnopolo si prepara a sviluppare progetti legati all'intelligenza artificiale avanzata, con un focus particolare sul supercomputer Leonardo. La regione ha annunciato investimenti e collaborazioni nel settore tecnologico, puntando a rafforzare la propria posizione nel campo dell’innovazione digitale. L’obiettivo è migliorare le capacità di calcolo e analisi dati, con ricadute sulla competitività dell’industria italiana a livello europeo.

? Domande chiave Come cambierà l'industria italiana grazie all'evoluzione del supercomputer Leonardo?. Perché il progetto Lisa è fondamentale per l'autonomia tecnologica europea?. Cosa permette di fare la fabbrica di intelligenza artificiale It4lia?. Come farà l'Europa a trattenere i migliori ricercatori mondiali?.? In Breve Progetto Lisa potenzia il supercomputer Leonardo per carichi di lavoro IA complessi.. Cineca gestisce It4lia con oltre 550 milioni di ore di calcolo nel 2025.. It4lia è tra le prime sette strutture europee con quasi 500 progetti attivi.. Il 15% dei lavori Cineca 2024 rientra nel top 10% mondiale per citazioni.. Bologna punta a diventare il cuore pulsante della ricerca europea sull’intelligenza artificiale di nuova generazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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