Bologna ruba il portafogli a un uomo mentre cena e corre a fare spese in tabaccheria

A Bologna, il 12 maggio 2026, un uomo ha sottratto il portafoglio a un altro mentre questi stava cenando. Dopo aver preso l'oggetto, ha lasciato il luogo e si è diretto in una tabaccheria, dove ha effettuato acquisti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di risalire all’identità del sospetto.

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Bologna, 12 maggio 2026 – Ruba il portafoglio a un uomo che stava cenando poi corre a fare spese in una tabaccheria. Il furto al ristorante mentre la vittima sta cenando. Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato, in particolare personale del Reparto Prevenzione Crimine ‘Emilia Romagna Orientale’, durante un servizio di controllo del territorio ha arrestato un cittadino algerino di 35 anni ritenuto responsabile non solo di furto aggravato, ma anche di resistenza a pubblico ufficiale e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L'intervento è partito dopo la segnalazione di un giovane che, mentre cenava presso un locale in via Alessandrini, si è accorto di aver subito il furto del proprio portafoglio che veniva sfilato dalla tasca della sua giacca appesa alla spalliera della sedia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ruba il portafogli a un uomo mentre cena e corre a fare spese in tabaccheria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sparatoria alla cena di Trump, uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico | VIDEOÈ diventato virale sul web un filmato che mostra un uomo mentre continua a mangiare imperterrito nei minuti in cui scoppiava il panico a causa della... Si intrufola in un hotel e ruba il portafogli di un dipendenteI carabinieri della stazione di Albignasego hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne tunisino, residente a Cremona, attualmente senza fissa...