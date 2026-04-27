Un video sta circolando online che mostra un uomo che, durante una sparatoria avvenuta in una cena dei media a Washington, continua a mangiare mentre gli altri si spostano in fretta. La scena si svolge mentre il timore si diffonde tra i partecipanti, alcuni dei quali cercano riparo. La registrazione cattura il momento in cui il caos si è scatenato nel locale, con le persone che cercano di mettersi in salvo.

È diventato virale sul web un filmato che mostra un uomo mentre continua a mangiare imperterrito nei minuti in cui scoppiava il panico a causa della sparatoria avvenuta durante la cena dei media a Washington. Nel video si vede l’ospite, identificato dal New York Times come Michael Glantz, agente della Creative Artists Agency, mentre continua a mangiare con il personale che nel frattempo interveniva per mettere in sicurezza la sala da ballo del Washington Hilton. WATCH: A man sits and eats calmly, observing the chaos following a shooting at the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com1RagnnbIEn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 26, 2026 Intanto, il presidente statunitense Donald Trump si è scagliato contro una giornalista nella prima intervista dopo il fallito attentato.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sparatoria alla cena di Trump, uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico | VIDEO

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