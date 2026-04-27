Sparatoria alla cena di Trump uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico | VIDEO

Da tpi.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video sta circolando online che mostra un uomo che, durante una sparatoria avvenuta in una cena dei media a Washington, continua a mangiare mentre gli altri si spostano in fretta. La scena si svolge mentre il timore si diffonde tra i partecipanti, alcuni dei quali cercano riparo. La registrazione cattura il momento in cui il caos si è scatenato nel locale, con le persone che cercano di mettersi in salvo.

È diventato virale sul web un filmato che mostra un uomo mentre continua a mangiare imperterrito nei minuti in cui scoppiava il panico a causa della sparatoria avvenuta durante la cena dei media a Washington. Nel video si vede l’ospite, identificato dal New York Times come Michael Glantz, agente della Creative Artists Agency, mentre continua a mangiare con il personale che nel frattempo interveniva per mettere in sicurezza la sala da ballo del Washington Hilton. WATCH: A man sits and eats calmly, observing the chaos following a shooting at the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com1RagnnbIEn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 26, 2026 Intanto, il presidente statunitense Donald Trump si è scagliato contro una giornalista nella prima intervista dopo il fallito attentato.🔗 Leggi su Tpi.it

sparatoria alla cena di trump uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico video
© Tpi.it - Sparatoria alla cena di Trump, uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico | VIDEO

Notizie correlate

Chi è l’uomo che ha continuato a mangiare dopo la sparatoria alla cena con Trump: il video viraleDa questa mattina un video sta facendo il giro del web e mostra una scena tanto surreale quanto emblematica: mentre la sala della cena dei...

L’abito della ballerina s’infiamma mentre danza con il fuoco: scoppia il panico tra il pubblico, lei reagisce così e si salva- VIDEOMomenti di terrore al Nantong Forest Safari Park, dove una ballerina è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante una tradizionale danza del...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Spari alla cena di Trump con i giornalisti, l’attentatore non sta collaborando; Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi; Trump pubblica i video della fuga dell'attentatore dopo gli spari alla cena; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore.

sparatoria alla cena diSparatoria alla cena di Trump, uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico | VIDEOÈ diventato virale sul web un filmato che mostra un uomo mentre continua a mangiare imperterrito nei minuti in cui scoppiava il panico a causa della sparatoria avvenuta durante la cena dei media a Was ... tpi.it

sparatoria alla cena diSparatoria alla cena di gala della Casa Bianca, tutti gli attentati precedenti a TrumpLeggi su Sky TG24 l'articolo Sparatoria alla cena di gala della Casa Bianca, tutti gli attentati precedenti a Trump ... tg24.sky.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.