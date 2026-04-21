A Bologna, l’ultima partita allo stadio ha suscitato reazioni contrastanti: alcune imprese sportive sono state celebrate, mentre critiche e polemiche si sono intensificate. Il club italiano ha annunciato che la stagione è conclusa, mentre il futuro resta incerto. Da oltre tre anni aprile e maggio non erano stati segnati da un senso di mestizia così diffuso tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Certi orrori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Era da tre anni che il Bologna non viveva un aprile e un maggio così intrisi di mestizia. Un anno fa si trepidava per una finale di Coppa Italia (poi vinta), nel 2024-25 di questi tempi con Motta si sprintava per un posto in Champions e perfino alla sua prima stagione in rossoblù Thiago ad aprile accelerava. Ora no, c’è una stagione che Italiano incautamente ha etichettato come "finita tra virgolette": anche togliendo le virgolette la sostanza non cambia, i potenziali effetti sulle prossime prestazioni pure. Il rischio che il finale sia amarissimo esiste, con Roma, Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter da affrontare in preoccupante sequenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ultimo Stadium. Dalle imprese alle critiche. Italiano, la "stagione finita» e un futuro tutto da definire

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