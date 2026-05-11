Italiano dopo Napoli Bologna | Rowe bravissimo con Bernardeschi tutto tornato a posto Il mio futuro? Vediamo il da farsi

Dopo la partita tra Napoli e Bologna, l’allenatore del Bologna ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando il buon lavoro di Rowe e dicendo che con Bernardeschi tutto è tornato a posto. Ha anche parlato del proprio futuro, affermando che si vedrà in seguito cosa succederà. La sua dichiarazione arriva a margine di una vittoria importante per il Bologna, che si prepara a continuare il campionato.

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