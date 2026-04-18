Valditara | Asterischi e schwa sono un’offesa alla dignità di uomini e donne Il discorso del ministro il salsa anti-woke

Il ministro ha commentato duramente l'uso di asterischi e schwa, definendoli un’offesa alla dignità di uomini e donne. La dichiarazione è arrivata durante un evento a Milano, in cui ha espresso la sua posizione contro pratiche considerate “sovversive” e contrarie ai valori tradizionali. Le sue parole sono state rivolte a chi utilizza queste forme di scrittura inclusiva, ritenendole offensive e divisive.

Milano, 18 aprile 2026 – “ Asterischi e schwa? Offese alla dignità umana”. Dal palco milanese della manifestazione dei Patrioti europei – ribattezzata dagli oppositori ‘Remigration Summit’ – il ministro leghista Giuseppe Valditara se la prende con l’abitudine a declinare al neutro i nomi, attribuita dai detrattori alla cosiddetta ideologia ‘woke’. Abitudine traduce la volontà di usare un linguaggio più inclusivo ed evitare il cosiddetto maschile ‘sovraesteso’ “Noi amiamo una civiltà che ha lottato per riconoscere l'uomo e la donna – incalza il ministro dell’Istruzione – per questo rifiuta di disprezzare l'umanità che c'è in tutti noi, costruendo asterischi, schwa, neutri che non sono né uomini né donne.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valditara: “Asterischi e schwa sono un’offesa alla dignità di uomini e donne”. Il discorso del ministro il salsa anti-woke Notizie correlate “Altra metà del cielo, origine del mondo”: l’imbarazzante discorso di Valditara all’evento contro la violenza sulle donneSe anche tu almeno una volta nella vita ti sei sentita dire che le donne sono 'l'altra metà del cielo', questo è per te. Buona Pasqua 2026: il videomessaggio del Ministro Crosetto alle donne e agli uomini della DifesaIn occasione della Santa Pasqua, il Ministro Guido Crosetto rivolge un pensiero sincero a tutti i militari e i civili della Difesa, impegnati ogni...