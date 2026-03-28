La denuncia di Azione Universitaria | Aggrediti durante un evento da gruppi di Antifa

Durante un aperitivo universitario a Pisa, Azione Universitaria ha denunciato di essere stata aggredita da gruppi vicini ad Antifa. L’evento si è svolto nella serata del 27 marzo in piazza della Pera, dove l’associazione aveva organizzato un incontro informale. La denuncia riguarda comportamenti violenti da parte di alcuni partecipanti che hanno aggredito i presenti durante la manifestazione.

PISA – Azione Universitaria denuncia un’aggressione durante un aperitivo universitario a Pisa. “Nella serata di ieri (27 marzo, ndr) – dicono dall’associazione – Azione Universitaria Pisa aveva organizzato un semplice aperitivo universitario in piazza della Pera. Dopo pochi minuti dall’inizio dell’evento, siamo stati aggrediti da quasi 100 appartenenti ai gruppi Antifa e ai collettivi di sinistra, che hanno impedito con la violenza lo svolgimento dell’iniziativa. Ci è stato lanciato di tutto: bottiglie di vetro, oggetti contundenti, spray al peperoncino. I colpi erano diretti ai volti, soprattutto verso le ragazze presenti. Si è trattato di una vera e propria aggressione organizzata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La denuncia di Azione Universitaria: “Aggrediti durante un evento da gruppi di Antifa” Articoli correlati Evento per il Sì all’Unibo. Il collettivo Cua occupa e fa saltare il dibattito di Azione Universitariadi Mariateresa Mastromarino Azione Universitaria organizza un evento per il ’Sì’ al referendum all’Università, ma il collettivo Cua occupa la facoltà... Il Cua occupa plesso Unibo per impedire evento sì al referendum. Azione Universitaria: “Sì farà lo stesso”. Bignami: “Inaccettabile”Bologna, 11 marzo 2026 – Scoppia un vero e proprio caso a Bologna per il referendum sulla giustizia. Contenuti e approfondimenti su Azione Universitaria Temi più discussi: Evento per il Sì bloccato. Studente preso a pugni. Indagati tredici di Cua; Tensioni in Università per il dialogo sul referendum. La Polizia di Stato denuncia tredici persone; Referendum giustizia prospettive a confronto (18.03.2026); L’allarme degli esercenti: Mentre si discute il centro continua a perdere vita. Bologna, tredici attivisti del collettivo Cua denunciati: «Hanno impedito con la violenza il dibattito di Azione Universitaria per il Sì al referendum»I reati contestati sono di violenza privata, percosse e lesioni: tredici denunce da parte della Digos per l'occupazione del plesso di Giurisprudenza ... corrieredibologna.corriere.it Striscione contro la magistratura a Giurisprudenza, dura condanna da Azione Universitaria Trento e Forza Italia GiovaniPolemica a Trento per la comparsa, nella giornata di oggi, di uno striscione presso la Facoltà di Giurisprudenza con la frase ci togliamo di mezzo la ... secolo-trentino.com Con i ragazzi del collettivo nei guai uno storico militante di Autonomia operaia. Sarebbe stato lui a colpire al volto il giovane in via Belmeloro. L’appuntamento era stato contestato perché organizzato da Azione Universitaria. - facebook.com facebook Collettivo impedì un evento sul referendum in ateneo a Bologna, 13 denunce. L'iniziativa era promossa da Azione universitaria, ragazzo colpito con un pugno al volto #ANSA x.com