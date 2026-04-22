Bolletta gas | PSV in rialzo del 4,9% prezzo tutelato ARERA a 0,56 € Smc a marzo 2026

Oggi il prezzo del metro cubo di gas naturale ha registrato un aumento del 4,9% rispetto alla giornata precedente, secondo i dati pubblicati quotidianamente. Il prezzo tutelato stabilito dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) si attesta a 0,56 euro per metro cubo, con scadenza prevista a marzo 2026. Questi numeri sono utili per chi monitora le proprie spese energetiche domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. L’andamento dei mercati influenza direttamente la bolletta: conoscere il valore attuale e le sue variazioni aiuta a stimare quanto si pagherà nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (marzo 2026). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, oneri generali e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita, con offerte che possono essere fisse o indicizzate ai valori di mercato.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in rialzo del 4,9%, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026 Notizie correlate Bolletta gas: PSV in forte rialzo (+10,9%), prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la... Gas ai minimi del mese: PSV scende a 42,93 €/MWh, prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 €/Smc (17 Aprile 2026)Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: PUN luce e PSV gas 14 aprile: la luce sale ancora; Gas in aumento: prezzo tutelato a 0,5577 €/Smc a marzo 2026, PSV sale del 10,9% rispetto a ieri; Bolletta gas | PSV in forte rialzo +10,9% prezzo tutelato ARERA a 0,56 € Smc a marzo 2026; Gas in rialzo | prezzo tutelato a 0,557699 € Smc a marzo 2026 PSV +10,9% rispetto a ieri. Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per comprendere l’andamento delle bollette e stimare quanto potresti pagare nei prossimi ... quifinanza.it Arriva la stangata in bolletta per gli utenti vulnerabili: Gas +19,2% e previsti nuovi aumenti nei prossimi mesiLe bollette del gas tornano a salire per i circa 2,3 milioni di clienti in condizioni di vulnerabilità tutelati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Secondo la Nota ... terremarsicane.it Intestazione bolletta luce Buongiorno c'è qualcuno che ha installato e pagato il fotovoltaico e non aveva intestata la bolletta della luce (POD) Lo chiedevo per quanto riguarda le pratiche da fare ai vari gestori e detrazione del 50% su dichiarazioni dei redditi. - facebook.com facebook L’innovazione della disciplina della #bolletta è stata premiata dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile: scopri di più arera.it/comunicati-sta… x.com