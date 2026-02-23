Messico ucciso el Mencho il ricercato  numero uno tra i narcos Paese nel caos incendi e blocchi stradali Esulta Washington

El Mencho, leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante uno scontro armato, probabilmente a causa di un'operazione delle forze di sicurezza. La notizia provoca reazioni di festa negli Stati Uniti, che lo cercavano da anni. L’operazione ha portato a un aumento delle tensioni e a diversi blocchi stradali in tutto il paese. Finora, gli scontri tra forze dell’ordine e criminali hanno causato almeno 26 vittime. La situazione rimane molto tesa.

Le forze di sicurezza del Messico hanno annunciato l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto «El Mencho», fondatore e leader del Cartel Jalisco Nueva Generacion (Cjng), la banda criminale più temuta del Paese. La notizia viene confermata dopo ore di tensioni nello stato di Jalisco, sorti a seguito dell'avvio delle operazioni dell'esercito. Il blitz ha fatto scoppiare scontri violentissimi tra bande di narcos e forze di polizia. In diversi stati si segnalano incendi, blocchi strali e fughe di civili in preda al panico. Sono almeno 26 al momento i morti confermati dalle autorità in seguito alle violenze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Messico, ucciso il boss della droga El Mencho | Farnesina: Evitare spostamenti non essenzialiL'esercito del Messico ha ucciso il boss della droga El Mencho. Esultano gli Stati Uniti, che avevano posto una taglia da 15 milioni di dollari sul boss. tgcom24.mediaset.it

Messico, ucciso il boss El Mencho. Narcos attaccano aeroporto di GuadalajaraNemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho e considerato il capo del cartello Jalisco Nueva Generacion, è stato ucciso in un'operazione delle forze di sicurezza messicane. La notizia è stat ... tg24.sky.it

