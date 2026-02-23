Messico ucciso el Mencho il narcos più ricercato Washington esulta Paese nel caos incendi e blocchi stradali | Almeno 26 morti

El Mencho, il noto leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante un’operazione delle forze di sicurezza, a causa di un conflitto armato con le autorità. La notizia provoca scompiglio nel Paese, dove sono scoppiati incendi e blocchi stradali. Almeno 26 persone sono state uccise negli scontri, mentre la polizia conferma di aver colpito un importante boss del narcotraffico. Le autorità continuano a monitorare la situazione in molte città messicane.

Le forze di sicurezza del Messico hanno annunciato l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto «El Mencho», fondatore e leader del Cartel Jalisco Nueva Generacion (Cjng), la banda criminale più temuta del Paese. La notizia viene confermata dopo ore di tensioni nello stato di Jalisco, sorti a seguito dell'avvio delle operazioni dell'esercito. Il blitz ha fatto scoppiare scontri violentissimi tra bande di narcos e forze di polizia. In diversi stati si segnalano incendi, blocchi strali e fughe di civili in preda al panico. Sono almeno 26 al momento i morti confermati dalle autorità in seguito alle violenze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Messico, ucciso "el Mencho", il ricercato numero uno tra i narcos. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali. Esulta WashingtonEl Mencho, leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante uno scontro armato, probabilmente a causa di un'operazione delle forze di sicurezza.

Ucciso El Mencho, il ricercato numero 1 fra i narcos. Messico nel caos: rivolte e morti. Gli Usa ai suoi cittadini: “State al riparo”El Mencho, il leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante un'operazione delle forze di sicurezza messicane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Messico nel caos dopo l'uccisione del Mencho, il signore della droga di Jalisco; Messico, ucciso el Mencho: ricercato numero uno tra i narcos. Disordini nel Paese: attaccato l'aeroporto di Guadalajara, sparatorie e blocchi stradali; Freddato El Mencho, il boss più ricercato. Messico in fiamme: scontri narcos-esercito; Messico, ucciso El Mencho, il leader più temuto dei narcos: caos e violenze nel Paese. Il ruolo degli Usa.

Messico nel caos: rivolta dei narcos, spari in aeroporto. Ucciso il boss El MenchoLa terra del sole e delle spiagge è nella morsa del fuoco e della paura. Nella notte, la regione messicana di Guadalajara non ha dormito. La conferma dell’uccisione di ... ilmessaggero.it

El Mencho, chi era l'ex poliziotto diventato il re del fentanyl ucciso in MessicoNemesio Oseguera Cervantes, il famigerato 'El Mencho', non è più il fantasma inafferrabile che ha terrorizzato il Messico per oltre un decennio. Con questa dichiarazione lapidaria, le autorità dell' ... msn.com

Ucciso il boss "El Mencho", Messico nel caos: scontri tra narcos ed esercito, assaltato l'aeroporto di Guadalajara | VIDEO - facebook.com facebook

Ucciso il re del narcotraffico El Mencho, ricercato numero uno al mondo, Messico a ferro e fuoco: "Non uscite" x.com