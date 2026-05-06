Il bonus gas in Basilicata subirà modifiche in relazione al nuovo ISEE, influenzando l'importo assegnato alle famiglie della regione. Chi beneficia attualmente di questa misura potrebbe vedere variazioni nei fondi percepiti, mentre alcune categorie di destinatari potrebbero essere ampliate. La discussione riguarda anche l’eventuale coinvolgimento di soggetti oltre le famiglie lucane, con l’obiettivo di rendere questa misura uno strumento di supporto più efficace.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'importo del bonus gas in base al nuovo Isee?. Chi riceverà i fondi oltre alle famiglie lucane?. Perché il bonus gas non può più essere un semplice sussidio?. Quali impatti avrà la nuova gestione sulle imprese della Basilicata?.? In Breve Estensione ai servizi pubblici e alle imprese locali per sostenere il sistema produttivo.. Nuovi criteri Isee per modulare i benefici in base alla capacità economica familiare.. Criticità su conguagli e disciplinari della Giunta regionale per la gestione del bonus.. Obiettivo di bilanciare produzione energetica e tutela ambientale nel territorio lucano.. Il consigliere regionale Antonio Bochicchio ha presentato in Aula proposte per trasformare il bonus gas in una leva di sviluppo economico, puntando su equità e sostenibilità per la Basilicata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bochicchio: il bonus gas deve diventare un motore per la Basilicata

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