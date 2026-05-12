Bocciata la richiesta di solidarietà a giornalista pro-Ucraina cacciata da corteo per la Liberazione
Il consiglio comunale ha respinto una richiesta di solidarietà nei confronti di una giornalista pro-Ucraina, cacciata da un corteo per la Festa della Liberazione. In aula, sono stati espressi commenti di sostegno da parte di alcuni portavoce del centrosinistra, ma nessuna delibera ufficiale è stata approvata. La giornalista, fondatrice del Festival del Giornalismo, era presente il 25 aprile durante le manifestazioni.
Una solidarietà informale, ribadita in aula dai portavoce del centrosinistra, ma nessun atto ufficiale di solidarietà da parte del consiglio comunale alla fondatrice del Festival del Giornalismo Arianna Ciccone che il 25 aprile, durante alcune manifestazioni per la Festa della Liberazione, è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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