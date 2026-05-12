Bocciata la richiesta di solidarietà a giornalista pro-Ucraina cacciata da corteo per la Liberazione

Il consiglio comunale ha respinto una richiesta di solidarietà nei confronti di una giornalista pro-Ucraina, cacciata da un corteo per la Festa della Liberazione. In aula, sono stati espressi commenti di sostegno da parte di alcuni portavoce del centrosinistra, ma nessuna delibera ufficiale è stata approvata. La giornalista, fondatrice del Festival del Giornalismo, era presente il 25 aprile durante le manifestazioni.

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