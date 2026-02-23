Napoli da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito | corteo cittadino per l’Ucraina tra solidarietà concreta e pace giusta

Un corteo cittadino da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito si svolge per sostenere l’Ucraina e mostrare solidarietà concreta. La manifestazione nasce dalla volontà di Napoli di ricordare che, anche in tempi di conflitto prolungato, l’aiuto e l’attenzione devono rimanere vivi. Le persone portano bandiere e striscioni, condividendo un messaggio di pace e vicinanza. La protesta si conclude davanti alla storica sede del municipio, attirando l’attenzione dei passanti.

Un corteo cittadino da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per esprimere sostegno all'Ucraina e ribadire un principio che Napoli vuole rendere visibile nello spazio pubblico: anche quando una guerra si prolunga, la solidarietà non può diventare routine né silenzio. L'iniziativa è stata promossa da Dateci le Ali APS e si è svolta con il patrocinio del Consolato Generale d'Ucraina a Napoli, tenendo insieme la dimensione umanitaria e un richiamo alla responsabilità civica europea. Il senso dichiarato del corteo è quello di unire la prossimità concreta alle persone colpite dal conflitto con un orizzonte di "pace giusta", intesa non come semplice assenza di guerra ma come prospettiva fondata su diritti, dignità e convivenza.