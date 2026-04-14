Csm bocciata la richiesta per Emiliano consulente in Regione

La terza commissione del Csm ha respinto la richiesta di nomina di Michele Emiliano come consulente in Regione, con cinque voti contrari e uno favorevole. La decisione si è basata sull'esito del voto interno, senza ulteriori commenti pubblici. Emiliano, ex presidente della Puglia, aveva presentato domanda per questa posizione, che ora non sarà confermata. La vicenda si conclude senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Con cinque voti contrari e uno favorevole, la terza commissione del Csm avrebbe bocciato la richiesta per l'ex presidente della Puglia Michele Emiliano consulente in Regione. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Determinante sarebbe stato il giudizio negativo sul requisito dell’“accrescimento professionale”, che non sarebbe stato ritenuto adeguato nel caso del governatore uscente. Secondo la Commissione, l’incarico non sarebbe stato abbastanza convincente sul piano tecnico, perché Emiliano sarebbe vicino al pensionamento e quindi difficilmente avrebbe potuto trarre un reale “accrescimento professionale” dall’incarico. Ora la decisione definitiva spetta al plenum del Csm.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Csm, bocciata la richiesta per Emiliano consulente in Regione Il Csm gela Decaro: Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione PugliaLa telenovela del collocamento del magistrato Michele Emiliano nel ruolo di "consulente giuridico" del governatore pugliese Antonio Decaro registra... Emiliano, al Csm ora si rischia il terzo stop. La decisione attesa per oggi, la Regione aspettaLa decisione ufficiale della prima commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) potrebbe arrivare oggi, ma in Regione e negli...